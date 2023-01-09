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Венгрия выделит $3,5 млн на вывоз зерна из Украины в Африку

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 19:41

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о выделении около 3,5 миллиона долларов для вывоза украинского зерна в страны Африки в рамках усилий по решению глобального продовольственного кризиса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское агентство MTI, такое заявление Сийярто прозвучало на встрече с министром иностранных дел Демократической Республики Конго Кристофом Лутундулой Апалой Пен'Апалой.

"Венгрия профинансирует отправку 10 тысяч тонн зерна из Украины в Африку на сумму около 3,5 миллиона долларов США как часть своей глобальной ответственности", - заявил глава венгерского МИД.

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Также Сийярто заявил, что Венгрия и ДРК заинтересованы в скорейшем установлении мира и прекращении вооруженных конфликтов, которые сотрясают мир и поэтому призывают к необходимому диалогу, прекращению огня и мирным переговорам.

По словам главы МИД Венгрии, это первый официальный визит министра иностранных дел Демократической Республики Конго за 50-летнюю историю дипломатических отношений.

Это не первая инициатива венгерской стороны в рамках усилий по вывозу зерна из Украины.

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К примеру, в октябре 2022 года Венгрия открыла на границе с Украиной большой железнодорожный терминал для перегрузки контейнеров с широкой колеи на узкую - этот проект позволит наладить сухопутный маршрут для поставки украинского зерна в порты северной Адриатики.

В прошлом году, напомним, Украина запустила инициативу Grain from Ukraine в день памяти жертв голодоморов, согласно которой до 60 судов с украинским зерном смогут быть отправлены в беднейшие страны Африки и Азии.

Темы: ВенгрияАфриказерно
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