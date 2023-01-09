Россияне мощно бьют по Невскому: погибли двое гражданских – Гайдай

Воронка от взрыва одного из российских снарядов на Луганщине, фото Гайдая

Российские захватчики ведут плотный огонь по селу Невское, что на Луганщине. В понедельник там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения.

Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Россияне мощно бьют по Невскому. Село не имеет ни одного уцелевшего здания, но там до сих пор находятся более сотни мирных людей. После обеда сегодня там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела".

Детали: По словам Гайдая, также идут бои за село Новоселовское. Населенный пункт разрушен до основания и пуст. "Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер", - объясняет председатель ОВА.