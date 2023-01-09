РФ ударила по жилому кварталу Херсона: есть погибший
Понедельник, 9 января 2023, 21:12
Вечером 9 января российские оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, известно о по меньшей мере одном погибшем.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме".
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Детали: Он уточнил, что известно об одном погибшем.