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РФ ударила по жилому кварталу Херсона: есть погибший

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 22:12
Иллюстративное фото из открытых источников

Вечером 9 января российские оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, известно о по меньшей мере одном погибшем. 

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме".

Детали: Он уточнил, что известно об одном погибшем.

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Темы: Херсонобстрелжертвывойна
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