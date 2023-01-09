РФ ударила по жилому кварталу Херсона: есть погибший

Вечером 9 января российские оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, известно о по меньшей мере одном погибшем.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме".

Детали: Он уточнил, что известно об одном погибшем.