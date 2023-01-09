Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о Соледаре: Мы там выиграли дополнительное время, а что выиграла Россия?

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 21:45
Зеленский о Соледаре: Мы там выиграли дополнительное время, а что выиграла Россия?
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский, ФОТО ОП

Вооруженные силы в Соледаре Донецкой области выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бамут и проявляют максимальную стойкость. Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов. 

Реклама:

Это очень трудно. Там почти не осталось целых стен. Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. 

А что Россия хотела там выиграть? Полностью все разрушено... Жизни почти не осталось и тысячи их людей потеряны. Вся земля под Соледаром - в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас наибольшие свои усилия российские оккупанты сконцентрировали именно на Соледаре.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: