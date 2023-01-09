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Зеленский о Соледаре: Мы там выиграли дополнительное время, а что выиграла Россия?

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 9 января 2023, 22:45
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский, ФОТО ОП

Вооруженные силы в Соледаре Донецкой области выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бамут и проявляют максимальную стойкость. Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов. 

Это очень трудно. Там почти не осталось целых стен. Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. 

А что Россия хотела там выиграть? Полностью все разрушено... Жизни почти не осталось и тысячи их людей потеряны. Вся земля под Соледаром - в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас наибольшие свои усилия российские оккупанты сконцентрировали именно на Соледаре.

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
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