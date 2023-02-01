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Силы обороны поразили более 20 районов сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 1 февраля 2023, 06:47
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки россиян и ударили с неба и земли по 22 районам сосредоточения двух позициях ЗРК врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях".

Детали: Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Осуществили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражению подверглась гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполовка, Спирное, Раздоловка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка и Парасковиевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Рожковичи, Басовка, Александровка и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Старица и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Ковалевки - Луганской.

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На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое воздействие попали районы 20 населенных пунктов, среди них - Временка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта. В частности это - Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Ракетчики и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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