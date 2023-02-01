Оккупанты бьют кассетными боеприпасами по Донетчине, накрыли огнем 21 населенный пункт Херсонщины - ОВА
За прошедшие сутки оккупанты поливали огнем из реактивных систем залпового огня 21 населенный пункт Херсонской области, кассетными боеприпасами ударили по поселкам Шевченко и Бурлацкое Комарской громады Донецкой области.
Источник: отчеты ОВА
Детали: Херсонщина: РФ не прекращает террор мирного населения. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта в частности: Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Береговое, Янтарное и город Херсон.
За сутки из-за российской агрессии один человек погиб и еще один получил ранения.
Оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области. Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка Скадовского района, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.
С освобожденной Херсонщины автотранспортом эвакуированы 53 человека, из них один ребенок.
Донетчина: накануне состоялся обстрел окрестностей с.Дачное вблизи Курахово.
Раненых и погибших нет.
Также вчера днем - ракетный обстрел кассетными боеприпасами поселков Шевченко и Бурлацкое Комарской громады. Разрушениям подверглись 5 жилых домов и складское помещение в с-ще Шевченко. Жертв и раненых среди гражданских нет.
Напряженной остается ситуация вблизи Бахмута, Соледара, Угледара.
На Донетчине 4 погибших, 6 раненых за сутки.
Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. Повреждены объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.
Черниговщина: 2 обстрела за сутки, Новгород-Северский район, из минометов и ствольной артиллерии. Без жертв и разрушений.
Сумщина: Вчера в течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных общин области: Шосткинской, Середино-Будской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской.
В Шосткинской общине пострадали двое мирных жителей. Им оказана неотложная медицинская помощь. Остальная информация уточняется.
Ночью обстрелы громад Сумщины продолжились: вражеский БпЛА совершил сброс 2 ВОГ на территорию Краснопольской ТГ. Без потерь.
По Шосткинской общине нанесен ракетный удар. Детали о последствиях уточняются.
Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Малиновка, Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Чаривне, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Каменское, Степное, Плавни, Малые Щербаки.
Поступило 30 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. Детали уточняются.
Днепропетровщина: за минувшие сутки оккупанты ударили по Марганецкой и Мировской громадах, что на Никопольщине, а также по Великомихайловской громаде Синельниковского района.
Враг бил из ствольной артиллерии. российские снаряды повредили аграрное предприятие и линии электропередач.
Прошло без погибших и пострадавших.
Харьковщина: сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Гражданский мужчина 60 лет получил осколочное ранение и был госпитализирован.
За прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Старица и Бударки.
На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки.
В пгт Двуречная в результате обстрела была повреждена диспетчерская Государственной пожарно-спасательной части и поврежден автомобиль.
В с. Шиповатое Купянского района зафиксирован удар 2 ракетами С-300. Они попали в землю рядом с Домом культуры.
Луганщина: на Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Новоселовского и Ковалевки.
На Лиманском направлении огневому поражению со стороны россиян подверглись Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва.
Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и продолжает нести потери.
Ситуация в области остается сложной.