Оккупанты бьют кассетными боеприпасами по Донетчине, накрыли огнем 21 населенный пункт Херсонщины - ОВА

За прошедшие сутки оккупанты поливали огнем из реактивных систем залпового огня 21 населенный пункт Херсонской области, кассетными боеприпасами ударили по поселкам Шевченко и Бурлацкое Комарской громады Донецкой области.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: РФ не прекращает террор мирного населения. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта в частности: Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Береговое, Янтарное и город Херсон.

За сутки из-за российской агрессии один человек погиб и еще один получил ранения.

Оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области. Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка Скадовского района, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.

С освобожденной Херсонщины автотранспортом эвакуированы 53 человека, из них один ребенок.

Донетчина: накануне состоялся обстрел окрестностей с.Дачное вблизи Курахово.

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Раненых и погибших нет.

Также вчера днем - ракетный обстрел кассетными боеприпасами поселков Шевченко и Бурлацкое Комарской громады. Разрушениям подверглись 5 жилых домов и складское помещение в с-ще Шевченко. Жертв и раненых среди гражданских нет.

Напряженной остается ситуация вблизи Бахмута, Соледара, Угледара.

На Донетчине 4 погибших, 6 раненых за сутки.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. Повреждены объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.

Черниговщина: 2 обстрела за сутки, Новгород-Северский район, из минометов и ствольной артиллерии. Без жертв и разрушений.

Сумщина: Вчера в течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных общин области: Шосткинской, Середино-Будской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской.

В Шосткинской общине пострадали двое мирных жителей. Им оказана неотложная медицинская помощь. Остальная информация уточняется.

Ночью обстрелы громад Сумщины продолжились: вражеский БпЛА совершил сброс 2 ВОГ на территорию Краснопольской ТГ. Без потерь.

По Шосткинской общине нанесен ракетный удар. Детали о последствиях уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Малиновка, Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Чаривне, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малая Токмачка, Каменское, Степное, Плавни, Малые Щербаки.

Поступило 30 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры. Детали уточняются.

Днепропетровщина: за минувшие сутки оккупанты ударили по Марганецкой и Мировской громадах, что на Никопольщине, а также по Великомихайловской громаде Синельниковского района.

Враг бил из ствольной артиллерии. российские снаряды повредили аграрное предприятие и линии электропередач.

Прошло без погибших и пострадавших.

Харьковщина: сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Гражданский мужчина 60 лет получил осколочное ранение и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии обстрелял районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огирцево, Волчанск, Старица и Бударки.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки.

В пгт Двуречная в результате обстрела была повреждена диспетчерская Государственной пожарно-спасательной части и поврежден автомобиль.

В с. Шиповатое Купянского района зафиксирован удар 2 ракетами С-300. Они попали в землю рядом с Домом культуры.

Луганщина: на Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Новоселовского и Ковалевки.

На Лиманском направлении огневому поражению со стороны россиян подверглись Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва.

Противник не прекращает наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и продолжает нести потери.

Ситуация в области остается сложной.