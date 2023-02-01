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Президент Австрии прибыл в Киев и привез генераторы

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 12:01

Президент Австрии прибыл в Киев.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом 

Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - отметил Ван дер Беллен.

Это первая поездка за границу после начала второго президентского срока Ван дер Беллена. Обычно австрийский президент во время своей первой зарубежной поездки едет в Швейцарию или столицу ЕС Брюссель. 

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Как он рассказал в видеообращении в Twitter, в Киеве он встретится с президентом Зеленским, а австрийская делегация представит конкретную новую помощь Австрии - крайне необходимые генераторы.

"Да, Австрия является нейтральной в военном плане, но мы ни в коем случае не нейтральны в нашем отношении. Украинки и украинцы борются за свою страну и за будущее своих детей. И мы им в этом помогаем", - сказал президент Австрии.

Австрия и Венгрия договорились не отправлять оружие в Украину, заявили ранее на этой неделе министры обороны двух стран.

Темы: АвстрияпрезидентУкраина
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