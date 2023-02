Президент Австрии прибыл в Киев и привез генераторы

Президент Австрии прибыл в Киев.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом

Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - отметил Ван дер Беллен.

Arrived in Kyiv.



After almost one year of war, #Ukraine is not forgotten. Together with President @ZelenskyyUa and the brave people of Ukraine – we stand for European values. (vdb) pic.twitter.com/80InsNdQYd