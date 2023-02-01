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Суд "простил" нардепу-"слуге" недостоверное декларирование, потому что тот покаялся

Станислав ПогориловСреда, 1 февраля 2023, 14:09
Суд простил нардепу-слуге недостоверное декларирование, потому что тот покаялся
Владимир Гевко, фото: wikipedia

Высший антикорсуд освободил народного депутата 9 созыва от уголовной ответственности за недостоверное декларирование, в связи с его "действенным раскаянием".

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство народного депутата 9 созыва и освободила его от уголовной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины".

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Детали: Имя народного избранника не называется, но по данным источников УП, речь идет о нардепе от фракции "Слуга народа" Владимире Гевко.

Сообщается, что суд учел "позиции участников, в частности - мнение прокурора, который подтвердил существование обстоятельств содействия в раскрытии уголовного преступления". Уточняется, что закон предусматривает возможность такого освобождения.

Что предшествовало: В декабре 2022 года антикоррупционеры сообщили о подозрении Гевко в декларировании недостоверных сведений. Сообщалось, что сведения в е-декларации за 2020 год нардепа отличаются от достоверных на более 3,75 млн грн.

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Темы: декларациисудСлуга народа
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