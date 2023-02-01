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В ЕС подсчитали сумму военной помощи, которую Украина получила от стран Евросоюза

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 15:12

ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти 12 млрд евро - как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, который общался с журналистами на условиях анонимности накануне саммита Украина-ЕС.

"Мы приближаемся к показателю в 12 млрд евро военной помощи, которая была предоставлена Украине - как через механизм European Peace Facility, так и на двусторонней основе", - сказал чиновник.

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Также, он напомнил, о беспрецедентном объеме макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине.

"18 млрд евро выделены на 2023 год на условиях, которые также являются беспрецедентными для ЕС - средства выделяются на 35 лет, а страны ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа", - сказал он.

"Это поможет достичь стабильности и предсказуемости для функционирования Украины в течение года", - подчеркнул еврочиновник.

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Напомним, Европейский Союз 23 января одобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который направляется на военную помощь Украине. Таким образом общий объем военной помощи Украине, выделенной с помощью этого инструмента, вырос до 3,6 млрд евро.

Темы: ЕСденьгиУкраина
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