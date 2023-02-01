Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Криминальный авторитет "Леший" организовал фейковый "добробат" и терроризировал киевлян

Валентина РоманенкоСреда, 1 февраля 2023, 15:39
Криминальный авторитет Леший организовал фейковый добробат и терроризировал киевлян
фото СБУ

Правоохранители нейтрализовали транснациональную преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столичного региона, и задержали ее организаторов.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, спикер прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, СБУ

Детали: Группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший", причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.

Реклама:

Также среди организаторов банды были двое российских граждан - выходцев с Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.

При этом, злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.

ВИДЕО ДНЯ

По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа - применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

 

По данным полиции, от одного из потерпевших члены преступной организации требовали деньги за обеспечение его собственной безопасности и беспрепятственной продажи помещений. В течение января 2023 года члены данной преступной организации требовали у потерпевшего 1 000 000 гривен и 50 000 долларов США.

В общем правоохранители зафиксировали более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости потерпевших, а также нанесение им тяжких телесных повреждений с применением оружия.

Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тысяч долларов.

 

После проведенных обысков силовики задержали организатора "Лешего", двух россиян и еще трех активных участников преступной организации во время вымогательства денег с местного предпринимателя.

Прямая речь Максимец: Участники преступной организации были разоблачены во время совершения очередного преступления - угрозами требовали деньги у предпринимателя. Чтобы заставить его заплатить 80 тысяч долларов, они подожгли его автомобиль и два офисных помещения. Машина полностью уничтожена огнем.

Кроме того, продолжая психологическое давление на пострадавшего, у входной двери по месту его жительства оставили отрезанную голову свиньи с надписью "Думай".

 

Детали: Во время обысков по местам пребывания фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности: деньги, оружие, документы и средства связи.

 

Всем фигурантам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней, вымогательстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: Киевкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: