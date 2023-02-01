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Криминальный авторитет "Леший" организовал фейковый "добробат" и терроризировал киевлян

Валентина РоманенкоСреда, 1 февраля 2023, 16:39
фото СБУ

Правоохранители нейтрализовали транснациональную преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столичного региона, и задержали ее организаторов.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура, спикер прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, СБУ

Детали: Группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший", причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.

Также среди организаторов банды были двое российских граждан - выходцев с Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.

При этом, злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.

По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа - применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.

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По данным полиции, от одного из потерпевших члены преступной организации требовали деньги за обеспечение его собственной безопасности и беспрепятственной продажи помещений. В течение января 2023 года члены данной преступной организации требовали у потерпевшего 1 000 000 гривен и 50 000 долларов США.

В общем правоохранители зафиксировали более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости потерпевших, а также нанесение им тяжких телесных повреждений с применением оружия.

Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый "общак", который на момент обыска составлял 354 тысяч долларов.

 

После проведенных обысков силовики задержали организатора "Лешего", двух россиян и еще трех активных участников преступной организации во время вымогательства денег с местного предпринимателя.

Прямая речь Максимец: Участники преступной организации были разоблачены во время совершения очередного преступления - угрозами требовали деньги у предпринимателя. Чтобы заставить его заплатить 80 тысяч долларов, они подожгли его автомобиль и два офисных помещения. Машина полностью уничтожена огнем.

Кроме того, продолжая психологическое давление на пострадавшего, у входной двери по месту его жительства оставили отрезанную голову свиньи с надписью "Думай".

 

Детали: Во время обысков по местам пребывания фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности: деньги, оружие, документы и средства связи.

 

Всем фигурантам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней, вымогательстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: Киевкриминал
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