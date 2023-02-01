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ФБР пришло с обыском в дом Байдена

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 17:33
дже байден, Getty Images

Сотрудники ФБР пришли с обыском в дом президента США Джо Байдена в Регобот Бич в штате Делавэр в рамках расследования относительно документов с грифом "секретно", которые оказались в неположенном месте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS News.

Личный юрист Байдена Боб Бауэр подтвердил эту информацию, которая сначала попала в СМИ неофициально.

"Сегодня, при полной поддержке и содействии президента, министерство юстиции проводит плановый обыск в его доме... Согласно стандартным процедурам Минюста, в интересах операционной безопасности и добродетели, эту работу планировали делать без заблаговременных публичных анонсов, и мы согласились сотрудничать", - сообщил он.

Он добавил, что юридическая команда президента и дальше продолжит оказывать необходимое содействие Минюсту в этом процессе. 

В ФБР официально не комментировали вопрос. 

Напомним, в конце января следователи ФБР нашли еще партию документов с грифом "секретно" по итогам обыска в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, что в штате. Делавэр.

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После того стало известно, что некоторые документы с грифом нашли и в доме бывшего вице-президента времен Трампа Майка Пенса. 

О документах, найденных у Байдена, ЕвроПравда подробно рассказывала в статье: Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США

Темы: БайденобыскиСША
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