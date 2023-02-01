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Резников рассказал детали договоренности с Францией о радарах ПВО GM-200

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 18:09

Благодаря Франции Украина сможет получить два радара противовоздушной обороны GM-200, соответствующий меморандум уже подписали с компанией Thales.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, рассказывая об итогах визита во Францию.

"Заключен меморандум с компанией Thales по поставке двух радаров GM-200, которые существенно повысят способности ВСУ по выявлению воздушных целей - в частности, крылатых и баллистических ракет, а также дронов различных типов", - сообщил Резников.

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Он также уточнил информацию, которая озвучивалась на брифинге министров относительно обучения украинских военных: Франция обеспечит подготовку более 6500 украинских военных, из них 2000 получат профессиональную подготовку на территории Франции и Польши.

Напомним, министр обороны Франции Себатьен Лекорню заявил, что Франция передаст Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, в дополнение к 18 переданным ранее. Это не включает 19 "Цезарей", которые Дания заказывала для себя у Франции, но решила передать Украине.

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Темы: РезниковФранцияПВО
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