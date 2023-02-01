Зеленский прокомментировал возможность встречи с Байденом в Польше

Президент Владимир Зеленский не получал приглашения в Польшу для встречи с лидером США Джо Байденом, который, как ожидается, прибудет с визитом к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Что касается президента Соединенных Штатов, мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", - отметил глава государства.

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Напомним, по данным польских СМИ, не исключено, что визит Джо Байдена в Польшу в конце февраля будет сопровождаться приездом Владимира Зеленского. Сейчас для потенциальной встречи рассматриваются два города - Жешув и Варшава.

По данным СМИ, Байден рассматривает визит в Европу, чтобы поддержать Украину в годовщину вторжения.

По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джона Кирби, президент США не отказался от идеи посетить Украину, но пока таких планов нет.