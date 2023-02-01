Департамент миграционной полиции "крышевал" бордели в Киеве

Правоохранители разоблачили руководство Департамента миграционной полиции в организации и "крышевании" публичных домов.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: Совместными силами прокуроров и СБУ при содействии руководства Нацполиции и МВД была разоблачена масштабная преступная организация, которая состояла из 15 человек и обеспечивала деятельность мест разврата на территории города Киева, а также занималась сутенерством на территории Украины и за пределами государства.

По материалам следствия, деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.

Он привлек к своей преступной организации двух граждан Украины, которые создали разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг за денежные средства на территории города Киева.

Злоумышленники снимали квартиры в центральных районах столицы, которые обустраивали для оказания интимных услуг. На "работу" приглашали молодых девушек в возрасте от 18 до 30 лет.

Перевозкой девушек к клиентам в период действия комендантского часа занимались другие члены преступной группировки - водители, которые были работниками полиции, органов государственной власти и государственных предприятий и имели специальные разрешения на перемещение по городу в ночное время.

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Кроме этого, к деятельности преступной организации был привлечен руководитель одного из структурных подразделений ГУ НП в городе Киеве.

Он обеспечивал устранение конкурирующих "салонов", вербовку девушек, которые работали в салонах конкурентов, а впоследствии, с разрешения руководителя преступной организации, начал создавать собственную сеть борделей.

Также преступная организация активно развивала направление предоставления элитных эскорт-услуг, в том числе, для клиентов за рубежом. С этой целью, заместитель руководителя Департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал проведение обысков у лиц, которые могли быть причастны к сутенерству и в ходе проведения следственных действий "вербовал" их.

Сейчас правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения борделей и по местам проживания, работы участников преступной группы, а также в административных зданиях Национальной полиции Украины.

Были задержаны 15 человек. Им сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.