США могут объявить о передаче Украине дальнобойных снарядов в пятницу - WSJ

Новый пакет американской военной помощи Украине, который впервые будет содержать дальнобойные снаряды, может быть объявлен уже в пятницу.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, который цитирует "Европейская правда".

Речь идет о малогабаритных высокоточных боеприпасах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальность действия которых составляет 150 километров - больше, чем у любого другого оружия, которое США передавали Украине.

GLSDB может запускаться с ракетных установок вроде HIMARS, которые у Украины уже есть. Бомба оснащена крыльями, позволяющими ей планировать на пути к цели, и ракетным двигателем для увеличения дальности полета.

Это оружие, по данным WSJ, будет поставлено в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует приобретение или создание новых вооружений и систем, а не их изъятие из американских арсеналов. Такое вооружение, как правило, доставляется дольше. В то же время компания Boeing, которая является одним из производителей GLSDB, ранее подтверждала, что имеет запасы этого вооружения.

Первым о возможной передаче Украине дальнобойных "бомб" сообщало агентство Reuters. По его данным, это произойдет в рамках пакета военной помощи объемом примерно 2,2 миллиарда долларов - одного из крупнейших за все время.

Украина длительное время просит у США дальнобойные ракеты - в частности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, обосновывая это тем, что имеющееся вооружение не позволяет уничтожать логистические узлы российских оккупационных войск на украинской территории. Однако администрация президента США до сих пор отказывалась идти на такой шаг, поскольку боятся эскалации со стороны РФ.

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В то же время недавно в Вашингтоне послали сигнал, что понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных дальше за линией фронта, чем достигают нынешние имеющиеся системы, и ведут соответствующий диалог с украинской стороной.

Напомним, что общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превышает 26,7 миллиарда долларов.