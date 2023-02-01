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Испания передает Украине 20 БТР M113

"Европейская правда"Среда, 1 февраля 2023, 21:32

Министерство обороны Испании в следующий понедельник, 6 февраля, отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 в рамках военной помощи для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

О намерениях передать упомянутые БТР руководительница испанского Минобороны Маргарита Роблес впервые объявила во время визита в Латвию на прошлой неделе.

Также, как известно, Испания передаст Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 - по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах. Несмотря на большое количество этих танков в Испании (более 300), большинство из них находятся на хранении и не пригодны к эксплуатации.

По данным СМИ, компания Santa Bárbara уже начала срочный ремонт "полдюжины" танков, чтобы они как можно быстрее были готовы к отправке.

Напомним, что о возможности отправки Испанией бронетранспортеров M113 было упомянуто впервые еще летом прошлого года.

Как пишет "Милитарный", БТР M113 - основной гусеничный бронетранспортер, который находится на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. В армии Португалии эта техника уже более 30 лет.

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Темы: Испанияоружиетранспортпомощь Украине
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