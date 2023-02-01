В Краматорске ракета РФ разрушила дом, есть погибшие и раненые

Россияне вечером 1 февраля обстреляли Краматорск Донецкой области, попали в дом: по меньшей мере двое погибших и восемь раненых, под завалами еще могут быть люди.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, Краматорский городской совет, источники УП, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, Донецкая областная прокуратура, президент Владимир Зеленский

Прямая речь Гончаренко: "Вражеский Краматорский обстрел. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы".

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Детали: По данным источников "Украинской правды", ракета попала в дом, под завалами есть люди.

В Краматорске ракета попала в дом Фото, предоставленное УП очевидцем

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела Краматорска по состоянию на 23:28 известно о по меньшей мере двоих погибших и семерых раненых.

Позже Донецкая областная прокуратура сообщила, что под завалами разрушенного дома погибли 2 человека, еще 8 получили ранения разной степени тяжести.

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На месте работают спасатели и правоохранители. Продолжается разбор завалов, поэтому точное количество пострадавших уточняется.

Разрушенный ударом РФ дом в Краматорске фото Донецкой ОВА

Прямая речь Кириленко: "Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили. На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома. По всей вероятности, под ними могут быть люди".

Прямая речь Зеленского: "Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий".