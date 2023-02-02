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Финляндия упростит юридическую процедуру смены пола

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 01:45
Финляндия упростит юридическую процедуру смены пола
ФЛАГ ФИНЛЯНДИИ, ФОТО PIXABAY

Парламент Финляндии в среду принял поправки в законодательство, которые, как ожидается, значительно упростят процедуру изменения юридически признанного пола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Поправки предусматривают, что трансперсоны, достигшие 18-летнего возраста, смогут юридически изменить свой пол путем подачи личного заявления без обязательных психиатрического осмотра и справки о состоянии репродуктивного здоровья.

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Чтобы предотвратить злоупотребления, такие заявления можно будет подавать только раз в год.

Также отменяется положение, которое требовало от трансгендерных людей предоставить медицинскую справку о бесплодии или стерилизации перед юридической сменой пола - фактически ранее в Финляндии те, кто менял пол, не мог родить детей.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявляла, что одобрение поправок является приоритетом последних двух месяцев работы ее правительства, после чего в стране состоятся выборы. Ожидается, что после голосования в парламенте поправки вступят в силу в ближайшее время.

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"Приняв этот закон, Финляндия сделала важный шаг на пути к защите прав трансгендерных людей, улучшению их жизни и права на самоопределение", - заявил Матти Пихлаямаа, советник финского представительства Amnesty International по вопросам прав ЛГБТ+.

В прошлом месяце Испания одобрила законодательство, позволяющее смену пола по собственному желанию, тогда как британское правительство наложило вето на аналогичный законопроект, который законодатели Шотландии приняли в декабре.

Темы: Финляндиязаконодательство
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