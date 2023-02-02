Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия упростит юридическую процедуру смены пола

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 02:45
ФЛАГ ФИНЛЯНДИИ, ФОТО PIXABAY

Парламент Финляндии в среду принял поправки в законодательство, которые, как ожидается, значительно упростят процедуру изменения юридически признанного пола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Поправки предусматривают, что трансперсоны, достигшие 18-летнего возраста, смогут юридически изменить свой пол путем подачи личного заявления без обязательных психиатрического осмотра и справки о состоянии репродуктивного здоровья.

Чтобы предотвратить злоупотребления, такие заявления можно будет подавать только раз в год.

Также отменяется положение, которое требовало от трансгендерных людей предоставить медицинскую справку о бесплодии или стерилизации перед юридической сменой пола - фактически ранее в Финляндии те, кто менял пол, не мог родить детей.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявляла, что одобрение поправок является приоритетом последних двух месяцев работы ее правительства, после чего в стране состоятся выборы. Ожидается, что после голосования в парламенте поправки вступят в силу в ближайшее время.

"Приняв этот закон, Финляндия сделала важный шаг на пути к защите прав трансгендерных людей, улучшению их жизни и права на самоопределение", - заявил Матти Пихлаямаа, советник финского представительства Amnesty International по вопросам прав ЛГБТ+.

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом месяце Испания одобрила законодательство, позволяющее смену пола по собственному желанию, тогда как британское правительство наложило вето на аналогичный законопроект, который законодатели Шотландии приняли в декабре.

Темы: Финляндиязаконодательство
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ

Генпрокурор США: конфискованные у российского олигарха средства пойдут на помощь Украине

Украинцы активно подают заявки в "Гвардию наступления" – МВД

"Указы подготовлены": Зеленский сообщил о новых решениях СНБО

Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

США объявили новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд

Все новости...
Финляндия
Финляндия пока будет идти в НАТО вместе со Швецией, несмотря на проблемы в переговорах с Анкарой
Эрдоган: Финляндия могла бы присоединиться к НАТО без Швеции
В Финляндии приостановили рассмотрение просьб об убежище россиян, сбежавших от мобилизации
Последние новости
23:44
видеоДжонсон прилетел в США, чтобы говорить о помощи Украине
23:29
инфографикаКак украинские заведения общественного питания выполняют закон о запрете курения: данные мониторинга
23:22
Кулеба призвал МОК прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами
23:15
Канада ввела санкции против российских пропагандистов, Боярского и Баскова
22:55
ВНИМАНИЕПоддержи "Украинскую правду" на Patreon
22:54
Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ
22:32
Канада и 6 стран ЕС обсудили поставки запчастей и боеприпасов для танков, предоставляемых Украине
22:21
Генпрокурор США: конфискованные у российского олигарха средства пойдут на помощь Украине
22:16
Экономические новости 3 февраля: потолок цен на нефтепродукты из РФ, уничтоженный "Эпицентр" в Херсоне
22:02
Нетаньяху заявил, что Израиль готов предоставить Украине "военные вещи" – СМИ
Все новости...