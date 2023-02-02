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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – сводка

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 07:21
ТАНКИСТЫ ЗСУ, ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

В течение 1 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 14 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных, 4 из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара. Совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Враг активно ведет разведку, на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спирное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещеевка Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населенных пунктов Клюсы и Елино Черниговской области; Муравейня, Катериновка, Волковка, Александровка и Волфино – Сумской и Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Огирцево, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

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На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва на Луганщине и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обстрелял более 20 населенных пунктов. В частности – населенные пункты Времовка в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка и Херсон, а также Дмитровка на Николаевщине.

По данным Генштаба, противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области. В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина РФ невозможно. Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять.

За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и склад горюче-смазочных материалов.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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