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Бежавший российский офицер рассказал, как украинских военных пытают в плену

Ирина БалачукЧетверг, 2 февраля 2023, 09:30
Бежавший российский офицер рассказал, как украинских военных пытают в плену
Российский офицер Ефремов. ФОТО ВВС NEWS

Бывший российский офицер Константин Ефремов, который бежал из России, заявил, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену – в них стреляли и угрожали им изнасилованием.

Источник: Ефремов в интервью Русская служба BBC News

Детали: В апреле 2022 года подразделение Ефремова охраняло "штаба тыла" в пгт. Каменка в Запорожской области. Допросами пленных украинцев там занимался полковник.

Прямая речь Ефремова: "В один из дней туда привезли троих украинских военнопленных. Один из них признался в том, что он снайпер. При этих словах у полковника загорелись глаза. Он бил его, спускал штаны, спросил, ты женат? Тот отвечает, что, мол, да. Полковник говорит, несите швабру, сейчас мы из тебя сделаем девочку и отправим видео твоей жене.

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Однажды полковник спросил пленного, назови мне националистов, кого ты знаешь в своем полку, взводе. А парень не понимает вопроса, мы, говорит морская пехота Вооруженных сил Украины. За это полковник избил его, выбил несколько зубов.

Приставлял пистолет к голове парня, у которого была повязка на глазах, говорил: я сейчас посчитаю до трех, а потом прострелю тебе голову. Считал, потом стрелял рядом с головой. Выстрелит рядом с одним ухом или другим и продолжает задавать вопросы".

Детали: По словам офицера, эти допросы, пытки, "продолжались неделю – каждый день, или ночь, иногда два раза в день приводили". 

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Он также рассказал, что пленников удерживали в гараже. Полковник запретил кормить их нормальной пищей и велел давать им только воду и сухари.  

Кроме того, по его словам, полковник во время одного допроса прострелил пленнику руку, не задев кости, и правую ногу, сломав кость.  

Би-би-си отмечает, что не может в деталях подтвердить утверждения Ефремова, но подчеркивает, что они соотносятся с другими заявлениями об издевательствах над украинскими пленными.

Для справки. Старший лейтенант Ефремов командовал взводом разминирования 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. По его словам, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, 10 февраля, он прибыл в Джанкой (Крым). 

 
Фото ВВС news

Ефремов уверяет, что даже офицеры до последнего не верили, что будет война, и были уверены, что едут на учения.

По его словам, он осознал, что не хочет воевать, еще в первый день войны и пытался уволится со службы. Сначала командование отказывало, называло его трусом и предателем, угрожало тюрьмой за дезертирство, но в конце концов Ефремова уволили, и он выехал из России.

По словам офицера, до войны РФ с Украиной, он 3 года занимался разминированием чеченской земли, которая пережила две войны, любил свою работу, и считал, что приносит пользу.

"Я прошу прощения у всего украинского народа, что я с оружием в руках пришел незваным гостем к ним в дом. И я благодарю бога, что от моих рук не пострадал никто, что я не лишил никого жизни на той земле. И благодарю бога, что сам не пострадал. У меня даже нет морального права просить у украинцев прощения", – подытожил Ефремов.

  

Темы: Росcиявойнапленныепытки
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