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Поляки будут протестовать против чрезмерного движения из Украины: возможны сложности на границе

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 10:02
Поляки будут протестовать против чрезмерного движения из Украины: возможны сложности на границе
иллюстрация ГПСУ

Украинских граждан, пересекающих границу с Польшей, предупреждают о возможных сложностях в трех пунктах пропуска из-за запланированных акций протеста поляков.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Пограничники предупреждают, что 2 и 3 февраля 2023 года на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчева - Краковец", "Медика - Шегини" и 2 февраля 2023 года на подъездной дороге к пункту пропуска "Хребене - Рава-Русская" со стороны Польши запланировано проведение акций протеста.

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Это может повлиять на движение транспортных средств, пересекающих государственную границу.

По данным источника УП, жителям прилегающих к границе с Украиной населенных пунктов Польши не нравится чрезмерное движение транспорта, поэтому они намерены блокировать движение на въезд в страну, чтобы таким образом привлечь внимание к этому вопросу.

Темы: ПольшаПограничная служба
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