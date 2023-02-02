Поляки будут протестовать против чрезмерного движения из Украины: возможны сложности на границе

Украинских граждан, пересекающих границу с Польшей, предупреждают о возможных сложностях в трех пунктах пропуска из-за запланированных акций протеста поляков.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Пограничники предупреждают, что 2 и 3 февраля 2023 года на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчева - Краковец", "Медика - Шегини" и 2 февраля 2023 года на подъездной дороге к пункту пропуска "Хребене - Рава-Русская" со стороны Польши запланировано проведение акций протеста.

Это может повлиять на движение транспортных средств, пересекающих государственную границу.

По данным источника УП, жителям прилегающих к границе с Украиной населенных пунктов Польши не нравится чрезмерное движение транспорта, поэтому они намерены блокировать движение на въезд в страну, чтобы таким образом привлечь внимание к этому вопросу.