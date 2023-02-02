Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляки будут протестовать против чрезмерного движения из Украины: возможны сложности на границе

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 11:02
иллюстрация ГПСУ

Украинских граждан, пересекающих границу с Польшей, предупреждают о возможных сложностях в трех пунктах пропуска из-за запланированных акций протеста поляков.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Пограничники предупреждают, что 2 и 3 февраля 2023 года на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчева - Краковец", "Медика - Шегини" и 2 февраля 2023 года на подъездной дороге к пункту пропуска "Хребене - Рава-Русская" со стороны Польши запланировано проведение акций протеста.

Это может повлиять на движение транспортных средств, пересекающих государственную границу.

По данным источника УП, жителям прилегающих к границе с Украиной населенных пунктов Польши не нравится чрезмерное движение транспорта, поэтому они намерены блокировать движение на въезд в страну, чтобы таким образом привлечь внимание к этому вопросу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПольшаПограничная служба
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ISW объяснили, как Россия манипулирует "террористическим уровнем" и войной в Украине

Турецкие компании продают РФ американскую электронику, которая нужна армии врага – WSJ

Генпрокурор США: конфискованные у российского олигарха средства пойдут на помощь Украине

Украинцы активно подают заявки в "Гвардию наступления" – МВД

"Указы подготовлены": Зеленский сообщил о новых решениях СНБО

Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

Все новости...
Польша
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Байденом в Польше
В Беларуси требовали у Международного уголовного суда наказать Польшу за подготовку "агрессии"
Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель
Последние новости
03:58
В ISW объяснили, как Россия манипулирует "террористическим уровнем" и войной в Украине
02:58
В Мариуполь и район Россия стянула 30 тысяч оккупантов – советник мэра
02:25
Подрыв подростков на "лепестке" в Изюме: в горсовете уточнили детали и количество пострадавших
01:45
фото, видеоВ Белгородской области РФ – пожар на заводе
00:45
В Норвегии хотят продолжить допросы экс-командира "Вагнера"
23:44
видеоДжонсон прилетел в США, чтобы говорить о помощи Украине
23:29
инфографикаКак украинские заведения общественного питания выполняют закон о запрете курения: данные мониторинга
23:22
Кулеба призвал МОК прекратить прикрывать преступления РФ белыми флагами
23:15
Канада ввела санкции против российских пропагандистов, Боярского и Баскова
22:55
ВНИМАНИЕПоддержи "Украинскую правду" на Patreon
Все новости...