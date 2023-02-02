Россия прислала в Донецкую область "СОБР" – подавлять бунты среди своих солдат

Россия перебросила в Донецкую область спецподразделение быстрого реагирования - подавлять бунты среди российских военных.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования - ред.). Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты.

Работают также морские пехотинцы. Позавчера в районе Угледара морские пехотинцы попытались штурмовать наши позиции, получили отпор. После чего 10 человек из этого подразделения сдались в плен. Довольно большое количество россиян погибло".

Детали: Дмитрашковский отметил, что 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, которая сейчас воюет на этом направлении, восстанавливалась уже трижды.

Весной 2022 года бойцы этой бригады отличились особой жестокостью и мародерством в Буче и Ирпене. За что президент РФ Путин присвоил бригаде "почетное" звание гвардейской.

Второй раз бригада засветилась на донецком направлении, там также она была фактически разбита. Люди же, которых набрали на сегодняшний день, не совсем компетентны, что такое морская пехота, подчеркнул полковник.