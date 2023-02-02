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Россия прислала в Донецкую область "СОБР" – подавлять бунты среди своих солдат

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 12:01
Россия прислала в Донецкую область СОБР – подавлять бунты среди своих солдат
бойцы российского "СОБРа". иллюстративное фото из Википедии

Россия перебросила в Донецкую область спецподразделение быстрого реагирования - подавлять бунты среди российских военных.

Источник: спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования - ред.). Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты.

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Работают также морские пехотинцы. Позавчера в районе Угледара морские пехотинцы попытались штурмовать наши позиции, получили отпор. После чего 10 человек из этого подразделения сдались в плен. Довольно большое количество россиян погибло".

Детали: Дмитрашковский отметил, что 155-я бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, которая сейчас воюет на этом направлении, восстанавливалась уже трижды.

Весной 2022 года бойцы этой бригады отличились особой жестокостью и мародерством в Буче и Ирпене. За что президент РФ Путин присвоил бригаде "почетное" звание гвардейской.

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Второй раз бригада засветилась на донецком направлении, там также она была фактически разбита. Люди же, которых набрали на сегодняшний день, не совсем компетентны, что такое морская пехота, подчеркнул полковник.

Темы: Донецкая областьвойна
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