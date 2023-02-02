Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 14:05
Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен, Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина станет членом Европейского союза.

Об этом она заявила в четверг во время совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен считает, что движение Украины помогает не только самой Украине, но и Европейскому союзу. "День, когда Украина стала кандидатом - стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС", - заверила фон дер Ляйен.

Реклама:

Президент Еврокомиссии убеждена также, что Еврокомиссия будет способствовать Украине приближаться к вступлению, "до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему положено быть - перед зданием Берламонт в Брюсселе". Это - здание, где расположена Европейская комиссия, перед ней расположены флаги полноправных членов ЕС.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что выступает за усиление бизнес-сотрудничества. "Наша встреча - сигнал европейским инвесторам", - пояснила она.

Как сообщалось, 2 февраля в Киев прибыла делегация из 15 еврокомиссаров.

ВИДЕО ДНЯ

Во время совместного заседания правительства Украины и Еврокомиссии министр обороны Украины рассказал, чего ждет от ЕС для победы.

Темы: ЕврокомиссияЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Еврокомиссия
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Еврокомиссия обвиняет Россию в фальсификации истории и дезинформации
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: