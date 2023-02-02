Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина станет членом Европейского союза.

Об этом она заявила в четверг во время совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен считает, что движение Украины помогает не только самой Украине, но и Европейскому союзу. "День, когда Украина стала кандидатом - стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС", - заверила фон дер Ляйен.

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Президент Еврокомиссии убеждена также, что Еврокомиссия будет способствовать Украине приближаться к вступлению, "до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему положено быть - перед зданием Берламонт в Брюсселе". Это - здание, где расположена Европейская комиссия, перед ней расположены флаги полноправных членов ЕС.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что выступает за усиление бизнес-сотрудничества. "Наша встреча - сигнал европейским инвесторам", - пояснила она.

Как сообщалось, 2 февраля в Киев прибыла делегация из 15 еврокомиссаров.

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