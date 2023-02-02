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РФ ударила по селу на Херсонщине: 4 раненых, в том числе 5-летний ребенок

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 15:15
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российские военные 2 февраля нанесли удар по селу Камышаны Херсонской области, в результате чего получили ранения 4 человека, в том числе 5-летний ребенок.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА 

Дословно: "Известно о четырех раненых: обломками вражеских боеприпасов травмированы две женщины, мужчина и 5-летний мальчик. Ребенок в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших госпитализировали в медучреждения, где им оказывают необходимую помощь". 

Детали: В ОВА призвали жителей села находиться в подвалах или погребах во время обстрелов.

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Темы: Херсонская областьобстрелдетижертвы
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