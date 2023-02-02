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Путин пригрозил Западу "не только бронетехникой" за Leopard Украине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 17:30
Иллюстративное фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что тем, кто посылает танки к границам РФ, он ответит "не только бронетехникой", а также похвастался "друзьями" России по всему миру, в том числе в Северной Америке.

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой.

Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать".

Детали: Путин верит, что россияне "с молоком матери" впитали в себя  "наследие победителей". Президент страны-агрессора также не забыл упомянуть о "бандеровцах" и "последыши Гитлера", которые воюют против России.

Кроме того, Путин заявил, что у России "много друзей", в том числе в Северной Америке: "У нас много друзей. Причем, во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе".

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Темы: ПутиноружиеРосcияпомощь Украине
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