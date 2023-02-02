Экспертиза выявила каноническую связь УПЦ МП с РПЦ, протоиерей возмутился

Эксперты считают, что Украинская православная церковь Московского патриархата не разорвала церковно-каноническую связь с Русской православной церковью, на что в УПЦ (МП) заявили о незаконности религиоведческой экспертизы и предвзятости экспертов.

Источник: Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) и глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов

Детали: Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 31 января обнародовала "Вывод религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом".

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Согласно ему, экспертная группа пришла к следующим выводам:

Принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (27.05.2022) и Постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным. УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым. Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью. УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права, является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности. Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения. Она не действует как самостоятельная (автокефальная) Церковь и не провозглашает собственную самостоятельность (автокефалию). Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами Экспертной группы не обнаружено.

Эксперты подчеркивают несколько ключевых моментов:

УПЦ руководствуется Грамотой Московского патриарха, которая задекларировала вхождение УПЦ в систему Вселенского православия через Русскую православную церковь.

Устав РПЦ содержит главу, посвященную Украинской православной церкви, что свидетельствует о том, что РПЦ рассматривает УПЦ как свое структурное подразделение.

В Уставе РПЦ есть четкие указания о вхождении архиереев УПЦ в состав Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ – высшего руководящего органа РПЦ (Московского патриархата). На сайте РПЦ биографии всех архиереев УПЦ представлены как биографии архиереев РПЦ.

Уже после принятия новой редакции Устава об управлении УПЦ решением Синода РПЦ клирики УПЦ были включены в синодальные органы Московского патриархата.

Высшие органы церковной власти и управления УПЦ не отреагировали на захват руководством РПЦ ряда епархий УПЦ, а официально перешедшие в прямое подчинение Московскому патриарху иерархи остаются членами руководящих органов УПЦ.

Эксперты отмечают, что у УПЦ нет документального подтверждения выхода представителей УПЦ из руководящих органов управления РПЦ.

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Кроме того, УПЦ не совершила никаких канонических действий относительно сотрудничества с другими Поместными православными церквями, а наоборот усложнила отношения с установившими евхаристическое единение с Православной церковью Украины (ПЦУ). В частности, УПЦ вслед за РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольской, Александрийской, Кипрской и Элладской церквями.

Изменение статуса УПЦ на независимость в понимании автокефалии должно было бы предусматривать: рассылку Мирных грамот предстоятелям других поместных православных Церквей; просьбу ко всем поместным Церквам признать новый статус УПЦ; предложения по моделям сосуществования с ПЦУ и т.д. Этого не сделано.

В свою очередь, в УПЦ (которая пытается отмежеваться от РПЦ) заявили, что предвзятые эксперты "выдали желаемое за действительное", а сама экспертиза была "незаконной, проведенной с нарушением законодательства и выходящей за пределы предмета своего исследования".

Юридический отдел УПЦ (МП) выразил недоверие экспертам, поскольку они неоднократно "делали откровенно враждебные заявления относительно верующих УПЦ, проявляя религиозную нетерпимость и враждебность".

Прямая речь Бахова: "Предметом экспертного исследования, согласно решению СНБО, является церковно-каноническая связь с Московским патриархатом в Уставе об управлении УПЦ, а не в уставе и сайте РПЦ.

Согласно уставным документам, Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении и устройстве, ее органы управления – Собор и Синод – находятся в Киеве. Так что данная экспертиза совершенно не соответствует предмету исследования".

Детали: Юрист УПЦ (МП) заявил о "вмешательстве во внутренние дела крупнейшей конфессии Украины, грубой манипуляции и попытках дерзко нарушить права на свободу вероисповедания 12 тысяч религиозных организаций и миллионов верующих граждан Украины".

"В случае принятия решения на основании этого вывода мы будем защищаться всеми законными способами как на национальном, так и на международном уровнях", – пригрозил Бахов.

Этому предшествовало: С ноября 2022 года Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные мероприятия по храмам УПЦ, нашла там пророссийскую литературу, паспорта РФ, переписку с кураторами из Москвы.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 17 представителей УПЦ и приказал осуществить проверку относительно существующей связи религиозной организации со страной агрессором.

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