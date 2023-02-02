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Экспертиза выявила каноническую связь УПЦ МП с РПЦ, протоиерей возмутился

Виктория Рощина, Елена РощинаЧетверг, 2 февраля 2023, 17:55
Фото УПЦ МП

Эксперты считают, что Украинская православная церковь Московского патриархата не разорвала церковно-каноническую связь с Русской православной церковью, на что в УПЦ (МП) заявили о незаконности религиоведческой экспертизы и предвзятости экспертов.

Источник: Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) и глава юридического отдела УПЦ (МП) протоиерей Александр Бахов

Детали: Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 31 января обнародовала "Вывод религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом".

Согласно ему, экспертная группа пришла к следующим выводам:

  1. Принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (27.05.2022) и Постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным.
  2. УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым. Отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью. УПЦ также не имеет статуса автономной Церкви, который признавался бы другими церквями, а, следовательно, с точки зрения экклезиологии и канонического права, является структурным подразделением РПЦ, имеющим отдельные права самостоятельного образования без собственной канонической субъектности.
  3. Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения. Она не действует как самостоятельная (автокефальная) Церковь и не провозглашает собственную самостоятельность (автокефалию). Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами Экспертной группы не обнаружено.

Эксперты подчеркивают несколько ключевых моментов:

  • УПЦ руководствуется Грамотой Московского патриарха, которая задекларировала вхождение УПЦ в систему Вселенского православия через Русскую православную церковь.
  • Устав РПЦ содержит главу, посвященную Украинской православной церкви, что свидетельствует о том, что РПЦ рассматривает УПЦ как свое структурное подразделение.
  • В Уставе РПЦ есть четкие указания о вхождении архиереев УПЦ в состав Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ – высшего руководящего органа РПЦ (Московского патриархата). На сайте РПЦ биографии всех архиереев УПЦ представлены как биографии архиереев РПЦ.
  • Уже после принятия новой редакции Устава об управлении УПЦ решением Синода РПЦ клирики УПЦ были включены в синодальные органы Московского патриархата.
  • Высшие органы церковной власти и управления УПЦ не отреагировали на захват руководством РПЦ ряда епархий УПЦ, а официально перешедшие в прямое подчинение Московскому патриарху иерархи остаются членами руководящих органов УПЦ.

Эксперты отмечают, что у УПЦ нет документального подтверждения выхода представителей УПЦ из руководящих органов управления РПЦ.

Кроме того, УПЦ не совершила никаких канонических действий относительно сотрудничества с другими Поместными православными церквями, а наоборот усложнила отношения с установившими евхаристическое единение с Православной церковью Украины (ПЦУ). В частности, УПЦ вслед за РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольской, Александрийской, Кипрской и Элладской церквями.

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Изменение статуса УПЦ на независимость в понимании автокефалии должно было бы предусматривать: рассылку Мирных грамот предстоятелям других поместных православных Церквей; просьбу ко всем поместным Церквам признать новый статус УПЦ; предложения по моделям сосуществования с ПЦУ и т.д. Этого не сделано.

В свою очередь, в УПЦ (которая пытается отмежеваться от РПЦ) заявили, что предвзятые эксперты "выдали желаемое за действительное", а сама экспертиза была "незаконной, проведенной с нарушением законодательства и выходящей за пределы предмета своего исследования".

Юридический отдел УПЦ (МП) выразил недоверие экспертам, поскольку они неоднократно "делали откровенно враждебные заявления относительно верующих УПЦ, проявляя религиозную нетерпимость и враждебность".

Прямая речь Бахова: "Предметом экспертного исследования, согласно решению СНБО, является церковно-каноническая связь с Московским патриархатом в Уставе об управлении УПЦ, а не в уставе и сайте РПЦ. 

Согласно уставным документам, Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении и устройстве, ее органы управления – Собор и Синод – находятся в Киеве. Так что данная экспертиза совершенно не соответствует предмету исследования".

Детали: Юрист УПЦ (МП) заявил о "вмешательстве во внутренние дела крупнейшей конфессии Украины, грубой манипуляции и попытках дерзко нарушить права на свободу вероисповедания 12 тысяч религиозных организаций и миллионов верующих граждан Украины".

"В случае принятия решения на основании этого вывода мы будем защищаться всеми законными способами как на национальном, так и на международном уровнях", – пригрозил Бахов.

Этому предшествовало: С ноября 2022 года Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные мероприятия по храмам УПЦ, нашла там пророссийскую литературу, паспорта РФ, переписку с кураторами из Москвы. 

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 17 представителей УПЦ и приказал осуществить проверку относительно существующей связи религиозной организации со страной агрессором.

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Темы: УПЦ МПцерковьрелигияРосcия
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