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Растрату госбюджета на закупках продуктов для ВСУ разоблачили и в Одесской ОГА

Валентина РоманенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 16:57
Растрату госбюджета на закупках продуктов для ВСУ разоблачили и в Одесской ОГА
фото полиции

Чиновников Одесской областной военной администрации подозревают в растрате госбюджета на закупках продуктов для ВСУ.

Источник: Офис генерального прокурора, Национальная полиция, глава Одесской ОГА Максим Марченко вTelegram

Детали: Сообщается, что на растрате более 7 миллионов гривен из государственного бюджета разоблачены руководство и должностные лица Одесской областной военной администрации, а также директор предприятия.

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По данным следствия, чиновники в сговоре с директором, завысили рыночную стоимость продуктов при заключении трехсторонних соглашений о приобретении продовольственных товаров для Вооруженных сил Украины.

Сейчас им сообщено о подозрении в растрате денежных средств в особо крупных размерах.

 

Среди подозреваемых: бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов и начальник отдела ОВА, а также директор ООО.

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В полиции детализируют, что на основании решения правительства на закупку продуктов было выделено 500 млн грн, а на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной общины Одессы - более 106 млн грн.

Вместо того, чтобы направить выделенные Кабмином средства на нужды местного населения и военных, должностные лица областной военной администрации разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками сделки.

Установлено, что в апреле 2022 года по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов.

"Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается", - сообщил и.о. главы Национальной полиции Иван Выгивский.

Глава Одесской ОГА Максим Марченко отреагировал на информацию правоохранителей в своем Telegram. "Хочу подчеркнуть, что неприкасаемых ни в администрации ни в области нет и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины!", - написал он.

 

Темы: Одессавойнакоррупция
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