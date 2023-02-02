В Мариуполе раздались взрывы в местах базирования россиян, под Мелитополем – на нефтебазе

В оккупированном Мариуполе в четверг прогремели взрывы в местах базирования российских оккупантов, в Мелитопольском районе в среду – "бавовна" на нефтебазе.

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно горсовет: "Бавовна в Мариуполе. В районе ТРЦ ПортСити и 23-го микрорайона. Именно там, где у оккупантов были места их базирования".

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Детали: Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что взрывы, которые в среду слышали жители Мелитополя, прозвучали на территории нефтебазы в Новобогдановке Мелитопольского района.

Кроме того, по предварительной информации, "было громко" на территории одного из предприятий в южной части Мелитополя, где оккупанты обустроили свою базу.