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В Мариуполе раздались взрывы в местах базирования россиян, под Мелитополем – на нефтебазе

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 18:22
Скрин из видео Мариупольского городского совета

В оккупированном Мариуполе в четверг прогремели взрывы в местах базирования российских оккупантов, в Мелитопольском районе в среду – "бавовна" на нефтебазе. 

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно горсовет: "Бавовна в Мариуполе. В районе ТРЦ ПортСити и 23-го микрорайона. Именно там, где у оккупантов были места их базирования".

Детали: Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что взрывы, которые в среду слышали жители Мелитополя, прозвучали на территории нефтебазы в Новобогдановке Мелитопольского района. 

Кроме того, по предварительной информации, "было громко" на территории одного из предприятий в южной части Мелитополя, где оккупанты обустроили свою базу.

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Темы: МариупольМелитопольвзрыв
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