Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариуполе раздались взрывы в местах базирования россиян, под Мелитополем – на нефтебазе

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 февраля 2023, 17:22
В Мариуполе раздались взрывы в местах базирования россиян, под Мелитополем – на нефтебазе
Скрин из видео Мариупольского городского совета

В оккупированном Мариуполе в четверг прогремели взрывы в местах базирования российских оккупантов, в Мелитопольском районе в среду – "бавовна" на нефтебазе. 

Источник: пресс-служба Мариупольского городского совета, мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно горсовет: "Бавовна в Мариуполе. В районе ТРЦ ПортСити и 23-го микрорайона. Именно там, где у оккупантов были места их базирования".

Реклама:

Детали: Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что взрывы, которые в среду слышали жители Мелитополя, прозвучали на территории нефтебазы в Новобогдановке Мелитопольского района. 

Кроме того, по предварительной информации, "было громко" на территории одного из предприятий в южной части Мелитополя, где оккупанты обустроили свою базу.

Темы: МариупольМелитопольвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: