Шмыгаль сообщил ЕС, что потери Украины от агрессии РФ могут достигать 750 млрд евро

Премьер-министр утверждает, что стоимость послевоенного восстановления потерь, понесенных Украиной из-за российской агрессии, превысила 600 млрд евро.

Об этом он заявил в присутствии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопросы журналистов после совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины, премьер заявил, что так называемое "быстрое восстановление" Украины надо начать уже сейчас, не дожидаясь победы Украины.

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"Во время войны полное восстановление восстановления невозможно, но есть необходимость быстрого восстановления. Мы не можем не восстанавливать энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, больницы и т.д.", - заявил Шмыгаль, добавив, что Украина уже собирает средства на это, и настаивает, что этот процесс должен софинансироваться российскими конфискованными деньгами.

"Стадия быстрого восстановления, по оценкам, будет стоить 17 млрд евро... Уже собрано 3,5 млрд, мы ведем переговоры об остальных", - добавил премьер-министр.

Денис Шмыгаль привел также оценки Всемирного банка и других международных учреждений по общей стоимости разрушенной РФ инфраструктуры.

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"На начало июня это было 350 млрд евро. На начало 2023 года речь может идти о сумме 600-750 млрд евро", - сообщил он.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал столицы стран ЕС ускорить переговоры об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму $300 млрд для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.