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Шмыгаль сообщил ЕС, что потери Украины от агрессии РФ могут достигать 750 млрд евро

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 18:43

Премьер-министр утверждает, что стоимость послевоенного восстановления потерь, понесенных Украиной из-за российской агрессии, превысила 600 млрд евро.

Об этом он заявил в присутствии президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопросы журналистов после совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины, премьер заявил, что так называемое "быстрое восстановление" Украины надо начать уже сейчас, не дожидаясь победы Украины.

"Во время войны полное восстановление восстановления невозможно, но есть необходимость быстрого восстановления. Мы не можем не восстанавливать энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, больницы и т.д.", - заявил Шмыгаль, добавив, что Украина уже собирает средства на это, и настаивает, что этот процесс должен софинансироваться российскими конфискованными деньгами.

"Стадия быстрого восстановления, по оценкам, будет стоить 17 млрд евро... Уже собрано 3,5 млрд, мы ведем переговоры об остальных", - добавил премьер-министр.

Денис Шмыгаль привел также оценки Всемирного банка и других международных учреждений по общей стоимости разрушенной РФ инфраструктуры.

"На начало июня это было 350 млрд евро. На начало 2023 года речь может идти о сумме 600-750 млрд евро", - сообщил он.

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Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель призвал столицы стран ЕС ускорить переговоры об использовании конфискованных активов российского центрального банка на сумму $300 млрд для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

Темы: ШмыгальвойнаденьгиЕС
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