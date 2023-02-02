Резников: Украина готова гарантировать, что дальнобойные ракеты не будут бить по РФ

Украина готова гарантировать, что дальнобойные ракеты не будут атаковать территорию России – у ВСУ хватает целей на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии

Прямая речь: "Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть.

Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет привлечено к атакам на российскую территорию. Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами".

Детали: Резников добавил, что для победы Украине необходимо "захватить стратегическую инициативу".

В частности, он призвал партнеров как можно скорее помочь с установлением противоракетной обороны, отметив желание получить Patriot и SAMP/T при первой возможности, вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

Кроме того, Резников отметил потребность в танках и бронетехнике. По его словам, это позволит создать бронированный кулак для прорыва российской обороны.

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Он также упомянул, что есть потребность в увеличении количества артиллерии и снарядов и оружия, способного превосходить и уничтожать средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, которые агрессор имеет несмотря на санкции.