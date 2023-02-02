Количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло в январе – Координационный штаб

За все время работы проекта "Хочу жить", с 15 сентября 2022 года, поступило более 7600 обращений россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины о возможности сдаться в плен.

Источник: украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: В январе 2023 года количество обращений выросло почти на 50%.

Сайт проекта "Хочу жить" в январе посетило 5,6 млн пользователей, 4,7 млн которых – из России и 350 тысяч – из Украины (преимущественно с временно оккупированных территорий).

Наибольший интерес к возможности добровольно сдаться в плен наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей России.

Среди жителей Украины подавляющее большинство – жители Донецкой области и АР Крым. В частности, только из города Севастополя сайт проекта в январе посетило 59 тысяч пользователей.

Как сообщил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов, в основном в проект "Хочу жить" обращаются военные ВС РФ и члены их семей, а также граждане, которым грозит мобилизация.

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Прямая речь Юсова: "На горячих линиях проекта 24/7 задействовано 10 операторов. Каждый день они принимают 50-100 звонков и обращений в чат-бот проекта, мессенджеры Telegram и WhatsApp, предоставляют алгоритм добровольной сдачи в плен и информацию о гарантиях безопасности для пленных.

Что касается тех российских военнослужащих, которые не пользуются предложением проекта "Хочу жить" – их судьба отражается в ежедневных сводках Генштаба ВСУ".

Детали: Координационный штаб заявляет, что содержание военнопленных, добровольно сдавшихся в плен через проект "Хочу жить", происходит в соответствии с положениями Женевских конвенций. По собственному желанию пленные могут вернуться домой в результате обмена или просить убежища в Украине и некоторых странах ЕС.

Российские военнослужащие и их близкие могут узнать, как сдаться в плен, по телефонам горячей линии проекта "Хочу жить": +38 044 350 89 17 или 688 (только для украинских номеров). В Telegram и WhatsApp операторы проекта отвечают по номерам: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Поскольку власти России пытаются блокировать доступ к официальному сайту проекта "Хочу жить", вся информация о сдаче в плен на русском также есть на страницах проекта в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube и на Viber-канале.

Предварительно для сдачи в плен можно воспользоваться чат-ботом в Telegram.

Справка: "Хочу жить" – государственный проект, призванный помочь военным армии РФ и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по обращению с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.