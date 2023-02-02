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Yasno: Пока погода теплая – света немного больше

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 20:39
Yasno: Пока погода теплая – света немного больше
ФОТО PIXABAY

Жители Киева и Днепропетровщины сейчас получают больше электроэнергии из-за теплой погоды.

Источник: гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко

Прямая речь: "Пока погода теплая, мы имеем немножко больше света. На завтра ограничения такие 1080 МВт в день и 692 МВт ночью (в Киеве - ред.), 1328 МВт днем и 1262 МВт ночью (на Днепропетровщине - ред.)

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Детали: Кроме того, Коваленко рассказал, как формируется сумма в счете за свет. По его словам, в этом процессе все зависит от потребителя. Все, что нужно – вовремя передать показания счетчика.

Прямая речь: "ОСР рассчитывает объем потребления клиента, передает эти данные YASNO, мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. 

Никакой магии и хитростей. Клиенты, которые регулярно передают показания, это знают и обычно не имеют вопросов к сумме в счете". 

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Больше деталей: Он сообщил, что за декабрь не передали показания 34% киевлян и 29% жителей Днепропетровщины. Поэтому ОСР рассчитывает их объем потребления "по среднему". Потому показатели могут существенно отличаться от того, что по факту использовал клиент.

Темы: электроэнергияКиевДнепропетровская область
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