Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Yasno: Пока погода теплая – света немного больше

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 21:39
ФОТО PIXABAY

Жители Киева и Днепропетровщины сейчас получают больше электроэнергии из-за теплой погоды.

Источник: гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко

Прямая речь: "Пока погода теплая, мы имеем немножко больше света. На завтра ограничения такие 1080 МВт в день и 692 МВт ночью (в Киеве - ред.), 1328 МВт днем и 1262 МВт ночью (на Днепропетровщине - ред.)

Детали: Кроме того, Коваленко рассказал, как формируется сумма в счете за свет. По его словам, в этом процессе все зависит от потребителя. Все, что нужно – вовремя передать показания счетчика.

Прямая речь: "ОСР рассчитывает объем потребления клиента, передает эти данные YASNO, мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. 

Никакой магии и хитростей. Клиенты, которые регулярно передают показания, это знают и обычно не имеют вопросов к сумме в счете". 

Больше деталей: Он сообщил, что за декабрь не передали показания 34% киевлян и 29% жителей Днепропетровщины. Поэтому ОСР рассчитывает их объем потребления "по среднему". Потому показатели могут существенно отличаться от того, что по факту использовал клиент.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: электроэнергияКиевДнепропетровская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На этой неделе россияне бросили все силы на окружение Бахмута – Маляр

Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ

Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит

фото, видеоНовый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

обновлено от 09:10Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине

Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Все новости...
электроэнергия
Украине нужен импорт до 2 гигаватт электроэнергии из ЕС – Шмыгаль
Германия может стать чистым импортером электроэнергии в течение нескольких лет – исследование
За один день в Дії заказали 300 тысяч LED-ламп для обмена
Последние новости
20:43
В Латвии выросло количество граждан, которые поддерживают Украину в борьбе против РФ
20:30
Украина вернула уже 1762 пленных с 24 февраля – Зеленский
20:15
Зеленский подписал документы в отношении тех, у кого обнаружили российское гражданство
20:04
Будет ли Украина в ЄС через два года? Итоги саммита в Киеве – подкаст "Світ не Sweet"
19:58
ГУР: Все освобожденные в субботу из плена – в больнице, они в неудовлетворительном состоянии
19:30
Сунак сосредоточен на том, чтобы британская военная техника достигла фронта как можно быстрее
18:56
Президент ПА НАТО посетила Бородянку
18:47
На этой неделе россияне бросили все силы на окружение Бахмута – Маляр
18:35
Глава МИД Австрии заверил, что визы делегатам РФ выданы только для ПА ОБСЕ, но не для бала в Вене
18:23
Оккупанты вербуют на войну осужденных женщин – Генштаб
Все новости...