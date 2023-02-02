Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возвращение декларирования для депутатов: петиция набрала необходимые голоса

Алена МазуренкоЧетверг, 2 февраля 2023, 20:54
Возвращение декларирования для депутатов: петиция набрала необходимые голоса

Петиция о восстановлении декларирования для депутатов набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения президента Владимира Зеленского.

Источник: петиция на сайте Офиса президента, "Чесно"

Детали: За несколько дней петиция о восстановлении декларирования набрала более 25 тысяч голосов. В дальнейшем ее должен рассмотреть президент Украины.

Реклама:

Автором петиции является экс-политик, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Алексей Гриценко.

По его словам, в свое время введение электронного декларирования публичных служащих стало одним из крупнейших успехов антикоррупционных реформ в Украине. Благодаря этому антикоррупционные органы и общественность смогли выявить десятки служащих с незаконно приобретенными доходами.

Темы: декларациипетицияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
декларации
Пророссийские и старые коррупционные "элиты": кто в Раде хочет и дальше прятать электронные декларации
Декларирование военных во время войны: военкомам, закупщикам и ВЛК – обязательно, остальным – не нужно
Рада в первом чтении приняла закон о восстановлении электронного декларирования
Последние новости
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
Все новости...
Реклама: