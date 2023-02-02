Возвращение декларирования для депутатов: петиция набрала необходимые голоса

Петиция о восстановлении декларирования для депутатов набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения президента Владимира Зеленского.

Источник: петиция на сайте Офиса президента, "Чесно"

Детали: За несколько дней петиция о восстановлении декларирования набрала более 25 тысяч голосов. В дальнейшем ее должен рассмотреть президент Украины.

Автором петиции является экс-политик, а ныне военнослужащий Вооруженных сил Украины Алексей Гриценко.

По его словам, в свое время введение электронного декларирования публичных служащих стало одним из крупнейших успехов антикоррупционных реформ в Украине. Благодаря этому антикоррупционные органы и общественность смогли выявить десятки служащих с незаконно приобретенными доходами.