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Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 06:11
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб
Танки ВСУ, фото из Facebook Генштаба

В течение 2 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 10 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, 2 из них – по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов.

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Захватчик совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Враг, неся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка в Донецкой области".

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Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравьиной, Толстодубового, Студенка, Катериновки, Волковки и Волфино на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцевого, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении противник обстрелял Терны, Макеевка, Червонопоповка, Диброва и Торское на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Миловое, Бургунка, Новотягинка и Кизомыс Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияГенштаб
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