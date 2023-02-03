Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 07:11
Танки ВСУ, фото из Facebook Генштаба

В течение 2 февраля Силы обороны Украины отбили атаки противника в районах 10 населенных пунктов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, 2 из них – по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов.

Захватчик совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Враг, неся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка в Донецкой области".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравьиной, Толстодубового, Студенка, Катериновки, Волковки и Волфино на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцевого, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении противник обстрелял Терны, Макеевка, Червонопоповка, Диброва и Торское на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Спирное, Белогоровка, Парасковиевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Миловое, Бургунка, Новотягинка и Кизомыс Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.

Читайте УП В Google News

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц

Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать

Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников

дополненоЗеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники

США сбили китайский шпионский аэростат

Зеленский подписал документы в отношении тех, у кого обнаружили российское гражданство

Все новости...
Вооруженные силы
В Британии говорят, что обучение украинских пилотов на истребителях продлится почти три года
Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – сводка
Последние новости
04:30
Китай выразил "недовольство" из-за сбитого аэростата в США
03:50
Россияне намерены вывезти детей с оккупированной Луганщины в Карелию – ЦНС
02:54
"Существует консенсус" с Зеленским, что территория РФ не подвергнется атакам западным оружием - Шольц
01:51
Байден: Приказывал сбить шар-шпион "как можно быстрее", Пентагон рекомендовал подождать
00:58
видеоВ центре Мариуполя оккупанты демонтировали бульвар Хмельницкого – советник мэра
00:22
По Никопольскому району враг ударил из ствольной артиллерии, повредил линию электросетей
23:48
В Киеве и области и на Днепропетровщине до 16:00 воскресенья не будут отключать свет
23:37
Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников
23:07
Россияне обстреливали 4 общины Сумщины, повреждены дома
22:20
дополненоЗеленский лишил украинского гражданства Клюева, Табачника и Клименко – источники
Все новости...