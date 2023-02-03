Защитники Украины подбили вражеский самолет и четыре танка, уничтожили 840 врагов
Пятница, 3 февраля 2023, 07:42
По подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 2 февраля, Россия потеряла еще порядка 840 военнослужащих, 1 самолет, 4 танка, 6 ББМ и 2 РСЗО.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 129 870 (+840) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3 215 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6 388 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2 215 (+3) ед,
- РСЗО – 460 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 222 (+0) ед,
- самолетов – 294 (+1) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 068 (+4) ед,
- специальная техника – 202 (+2).
Данные уточняются.