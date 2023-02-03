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Защитники Украины подбили вражеский самолет и четыре танка, уничтожили 840 врагов

Пятница, 3 февраля 2023, 08:42

По подсчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 2 февраля, Россия потеряла еще порядка 840 военнослужащих, 1 самолет, 4 танка, 6 ББМ и 2 РСЗО.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 03.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 129 870 (+840) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3 215 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6 388 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 215 (+3) ед,
  • РСЗО – 460 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 222 (+0) ед,
  • самолетов – 294 (+1) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 068 (+4) ед,
  • специальная техника – 202 (+2).

Данные уточняются.

 

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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