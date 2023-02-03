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Премьер Британии не стал исключать поставку самолетов Украине

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 08:51
Rishi Sunak, Getty Images

Премьер Британии Риши Сунак отказался исключить поставки боевых самолетов Украине, хотя и утверждает, что обучение управлению ими может длиться месяцы, если не годы.

Об этом он сказал в эфире TalkTV, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PA.

Отвечая на вопрос, исключает ли он возможность передачи самолетов, премьер-министр сказал: "Нет, мы всегда ведем диалог с украинскими друзьями о том, каким образом можно правильно поддержать Украину".

"Вопрос в том, какую поддержку мы можем оказать, которая, по нашему мнению, будет иметь наибольшее значение? Именно поэтому решение, которое я принял как премьер-министр, заключалось в том, чтобы быть одной из первых стран в мире, которая предоставила Украине тяжелые танки Затем за нами последовали другие страны" - цитирует Сунака AFP.

Истребители, по его словам, являются "невероятно сложной техникой, которая требует месяцев, если не лет, чтобы научить людей управлять ею".

"Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина победила в этом конфликте... Итак, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, которые идут рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу", - добавил он.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление Украине большего количества оружия. В Вашингтоне, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, он поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

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Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

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Темы: Великобританияоружиепомощь Украинеавиа
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