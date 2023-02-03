Премьер Британии не стал исключать поставку самолетов Украине

Премьер Британии Риши Сунак отказался исключить поставки боевых самолетов Украине, хотя и утверждает, что обучение управлению ими может длиться месяцы, если не годы.

Об этом он сказал в эфире TalkTV, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PA.

Отвечая на вопрос, исключает ли он возможность передачи самолетов, премьер-министр сказал: "Нет, мы всегда ведем диалог с украинскими друзьями о том, каким образом можно правильно поддержать Украину".

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"Вопрос в том, какую поддержку мы можем оказать, которая, по нашему мнению, будет иметь наибольшее значение? Именно поэтому решение, которое я принял как премьер-министр, заключалось в том, чтобы быть одной из первых стран в мире, которая предоставила Украине тяжелые танки Затем за нами последовали другие страны" - цитирует Сунака AFP.

Истребители, по его словам, являются "невероятно сложной техникой, которая требует месяцев, если не лет, чтобы научить людей управлять ею".

"Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина победила в этом конфликте... Итак, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, которые идут рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу", - добавил он.

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Как сообщалось, бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление Украине большего количества оружия. В Вашингтоне, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, он поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

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