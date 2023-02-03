Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Британии не стал исключать поставку самолетов Украине

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 07:51
Премьер Британии не стал исключать поставку самолетов Украине
Rishi Sunak, Getty Images

Премьер Британии Риши Сунак отказался исключить поставки боевых самолетов Украине, хотя и утверждает, что обучение управлению ими может длиться месяцы, если не годы.

Об этом он сказал в эфире TalkTV, пишет "Европейская правда" со ссылкой на PA.

Отвечая на вопрос, исключает ли он возможность передачи самолетов, премьер-министр сказал: "Нет, мы всегда ведем диалог с украинскими друзьями о том, каким образом можно правильно поддержать Украину".

Реклама:

"Вопрос в том, какую поддержку мы можем оказать, которая, по нашему мнению, будет иметь наибольшее значение? Именно поэтому решение, которое я принял как премьер-министр, заключалось в том, чтобы быть одной из первых стран в мире, которая предоставила Украине тяжелые танки Затем за нами последовали другие страны" - цитирует Сунака AFP.

Истребители, по его словам, являются "невероятно сложной техникой, которая требует месяцев, если не лет, чтобы научить людей управлять ею".

"Наше желание и цель состоит в том, чтобы Украина победила в этом конфликте... Итак, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и тренировках, которые идут рядом с этим, вместе с планом с нашими союзниками, который обеспечит победу", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, бывший премьер-министр Борис Джонсон высказался за предоставление Украине большего количества оружия. В Вашингтоне, отвечая на вопрос о ситуации с истребителями F-16, он поддержал предоставление Украине всех необходимых видов оружия.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что отправка истребителей Украине "не была бы правильным подходом", однако окончательного решения по этому поводу еще нет.

Читайте также: Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.

Темы: Великобританияоружиепомощь Украинеавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Великобритания
Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: