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Пограничники рассказали, как действует норма о запрете выезда для госслужащих

Валентина РоманенкоПятница, 3 февраля 2023, 08:54
Пограничники рассказали, как действует норма о запрете выезда для госслужащих
фото ГПСУ

Запрет на выезд госслужащим действует, к пограничникам продолжают поступать списки лиц, которых это касается.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Та информация, которая к нам уже поступила, есть у инспекторов ГПСУ на государственной границе, и мы продолжаем ожидать, что все пришлют такие данные...

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(на уточняющий вопрос, о скольких лицах может идти речь) Конечно, это тысячи. Но сказать, что это 10 тысяч, или 15 мы этого не можем.

Норма, которую внесло правительство, вступила в силу и уже действует. Конечно, мы продолжаем ожидать от всех информацию, которую правительство определило предоставить в администрацию ГПСУ.

Однако подчеркиваю, это и вопрос контроля и вопрос ответственности должностных лиц, подпадающих под этот перечень. Если пограничники на границе установят, что такое лицо подпадает под перечень, определенный Кабмином, даже если еще нет списков, то может быть принято решение в отказе в пересечении государственной границы, если этот человек следует не со служебной целью, то есть в командировку, и не подпадает под другие исключения относительно посещения детей, лечения или смерти близких лиц".

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Детали: Демченко также отметил, что сейчас пограничники получают много запросов о разъяснении, подпадает ли то или иное лицо под эти новые ограничения. В то же время, по словам спикера, ГПСУ не в праве давать такие разъяснения, поскольку именно правительство определило перечень категорий этих лиц. Министерства, ведомства и государственные органы должны сами определиться, кто подпадает под эти ограничения и предоставить пограничникам такую информацию.

Темы: Пограничная службаграницавойна
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