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США зафиксировали над своей территорией шпионский воздушный шар, вероятно - Китая

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 11:37

Пентагон сообщил, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

Как пишет "Европейская правда", об этом в Пентагоне сообщили вечером 2 февраля.

"Власти США зафиксировали и отслеживают наблюдательный воздушный шар на большой высоте, который сейчас движется над территорией Соединенных Штатов. Соответствующие органы власти, включая NORAD, продолжают пристально следить за ним", - заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, добавив, что немедленно были приняты меры для недопущения сбора секретной информации - не уточняя, каких именно.

Он отметил, что шар движется на гораздо более высокой высоте, чем воздушные коридоры для транспортной и гражданской авиации, поэтому не представляет угрозы для самолетов.

По его словам, США уже не впервые фиксируют такой объект - подобные устройства замечали еще при президентстве Дональда Трампа. Впрочем, на этот раз воздушный шар остается над территорией страны дольше.

В Пентагоне также отметили, что разведка в значительной степени уверена в том, что устройство запустил Китай, и американская сторона немедленно связалась с Пекином через различные каналы.

"Мы донесли, насколько серьезно относимся к этому вопросу, и дали понять, что сделаем все необходимое для защиты нашего народа и страны", - отметил чиновник, который также комментировал на брифинге вместе с Райдером.

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Силовые ведомства сошлись во мнении, что пулю лучше не трогать и дать ей двигаться заданным курсом, не пытаясь сбить ее; президент Джо Байден после ознакомления с ситуацией согласился с этим решением.

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Темы: СШАКитайшпионаж
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