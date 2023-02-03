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Руководство комиссии Медицинских сил ВСУ разоблачили на взятке, дома нашли миллионы наличных

Валентина РоманенкоПятница, 3 февраля 2023, 13:07

Руководство Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ разоблачили на получении средств за выдачу документов о непригодности к военной службе.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР, СБУ

Детали: По данным следствия, заместитель начальника Центральной ВКЛ за 5000 долларов США предложил призывнику содействие в изготовлении медицинских и военных документов.

Они должны были стать основанием для составления заключения комиссии о его непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Он бы также получил право свободно пересекать государственную границу Украины.

Правоохранители задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долл.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили чиновника на рабочем месте во время получения второй части взятки.

 

Во время обысков по месту работы и в домовладении фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили крупные суммы наличных в разной валюте. Сумма изъятых средств эквивалентна более 5 млн грн., их происхождение сейчас устанавливается.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому должностному лицу меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

 

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Темы: коррупцияСБУпрокуратура
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