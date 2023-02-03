СБУ потрясла таможенников: не пропускали гумпомощь для ВСУ без "откатов"

В Одесской и Черновицкой областях разоблачили таможенников, которые требовали взятки в тысячи долларов за ввоз в Украину товаров, в том числе гуманитарной помощи для украинских защитников.

Источник: пресс-служба Службы безопасности, пресс-служба Одесской областной прокуратуры, пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры

Детали: В Одесской области разоблачены должностные лица таможенных постов "Одесса-порт" и "Белгород-Днестровский"

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По данным следствия, государственный инспектор отдела таможенного оформления таможенного поста "Одесса-порт" требовал от представителя благотворительного фонда взятку за влияние на своего коллегу - служащего другого таможенного поста относительно несоздания таможней искусственных препятствий при оформлении гумпомощи для украинских защитников.

Сотрудник таможни заявил, что его "услуги" будут стоить от 500 до 700 долларов США за каждый автомобиль с грузом. Представитель фонда должен был заблаговременно сообщить ему о времени проезда и перечень груза.

Правоохранители задержали таможенника сразу после получения второй части взятки.

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Ему сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения 1200 долларов США неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Кроме того, сообщено о подозрении руководителю одного из таможенных постов Черновицкой таможни.

По версии следствия, он наладил схему получения систематической прибыли за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров. Оформление таможенной декларации стоило 1000 долларов США.

Чтобы обезопасить себя, таможенник решал вопрос через посредника - своего бывшего сотрудника, который приобщил к противоправной деятельности еще одного человека. Именно посредники вели прямые переговоры с предпринимателями и "собирали кассу".

СБУ сообщает, что среди посредников - бывший работник таможни, который ранее уже привлекался к ответственности за коррупцию.

В частности, в ноябре прошлого года правоохранители задокументировали факт получения 3000 долларов США, а 1 февраля этого года посредник был задержан в Киеве после получения 12 тысяч долларов США.

За указанную сумму компанции обещали оформление по сниженным таможенным платежом ввозимого на территорию Украины парафинового воска.

Ему и одному из посредников сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Что этому предшествовало: