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Чиновников Одесского морпорта поймали на коррупции: помогали морякам скрываться от мобилизации

Ирина БалачукПятница, 3 февраля 2023, 16:38
Фото полиции

Правоохранители разоблачили чиновников Одесского морского порта, которые за 1-3 тысячи долларов незаконно продлевали пребывание моряков за рубежом, чтобы те избежали мобилизации.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram, Национальная полиция

Дословно ОГП: "Разоблачена схема изготовления фиктивных документов должностными лицами Управления (службы) капитана Одесского морского порта для продления пребывания моряков за рубежом, без их присутствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, чиновники вносили в официальные документы фиктивные сведения и самостоятельно готовили личные дела моряков, которые находились за границей, желая избежать мобилизации.

Стоимость таких услуг составляла от 1000 до 3000 долларов. 

 
фото полиции 

По данным полиции, по такой схеме только в течение февраля-мая 2022 года чиновники выдали более 100 удостоверений морякам, которые фактически находились за границей.

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Во время проведения обысков в офисах Управления капитана Одесского морского порта, субъектов хозяйствования и по месту жительства разоблаченных лиц правоохранители изъяли документацию, личные дела моряков, которым выдавались удостоверения, печати, черновые записи и деньги. 

 
фото полиции 

Отмечается, что после проведения ряда процессуальных мероприятий будут решать вопрос о сообщении лицам, причастным к схеме, подозрений.

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Темы: Одессаморякимобилизациякоррупция
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