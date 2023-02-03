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Объем нового пакета санкций против России составит 10 млрд евро - президент Еврокомиссии

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 17:00

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем ограничений в рамках десятого пакета санкций против России составит 10 миллиардов евро.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве после саммита Украина-ЕС, пишет "Европейская правда".

"Россия и российское общество уже платят высокую цену из-за введенных санкций. Десятый пакет санкций готовится, мы намерены ввести его до 24 февраля. Его объем составит около 10 млрд евро", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, это пакет будет сосредоточен на технологиях, которые не должны быть использованы российской военной машиной.

"Другими словами, мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в дронах, чтобы удостовериться, что они будут недоступны для России", - добавила глава Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает, что десятый санкционный пакет ЕС против России введет ограничения проти ядерной сферы РФ и ракетной программы.

Смотрите объяснение об итогах саммита: Освобождение Крыма, путь в ЕС, деньги на оружие. Главное с саммита Украина-ЕС

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Темы: РосcиясанкцииЕС
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