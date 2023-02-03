Закупки для ВСУ: в деле на 1,7 млрд подозревают советника заместителя министра обороны

Советника заместителя министра обороны подозревают в хищении средств на закупках для Вооруженных сил – сумма ущерба составляет более 1,7 млрд грн.

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Офис гепрокурора

Детали: По данным следствия, в прошлом году, после начала полномасштабного вторжения советник заместителя министра обороны вступил в сговор с должностными лицами одной из частных структур для хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ.

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По заключенным договорам компания получила авансом более 1,7 млрд грн, однако обязательства по поставке товаров для нужд ВСУ в установленные сроки не выполнила. Таким образом, государству был нанесен ущерб на сумму более 1,7 млрд грн.

3 февраля следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику, который работает на общественных началах.

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Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По месту жительства советника провели обыски.

Полиция сообщает, что ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты на более 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн долларов.

Правоохранители отмечают, что за завладение средствами в особо крупных размерах предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.