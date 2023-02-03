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Закупки для ВСУ: в деле на 1,7 млрд подозревают советника заместителя министра обороны

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 17:25
Фото: ОГП

Советника заместителя министра обороны подозревают в хищении средств на закупках для Вооруженных сил – сумма ущерба составляет более 1,7 млрд грн. 

Источник: пресс-служба Нацполиции, пресс-служба Офис гепрокурора

Детали: По данным следствия, в прошлом году, после начала полномасштабного вторжения советник заместителя министра обороны вступил в сговор с должностными лицами одной из частных структур для хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ.

По заключенным договорам компания получила авансом более 1,7 млрд грн, однако обязательства по поставке товаров для нужд ВСУ в установленные сроки не выполнила. Таким образом, государству был нанесен ущерб на сумму более 1,7 млрд грн

3 февраля следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику, который работает на общественных началах.

Ему инкриминируют завладение средствами Минобороны в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). По месту жительства советника провели обыски.

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Полиция сообщает, что ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты на более 55 млн грн и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 млн долларов.

Правоохранители отмечают, что за завладение средствами в особо крупных размерах предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Темы: полицияпрокуратураРезниковВооруженные силы
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