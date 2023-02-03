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Чиновников Минобороны обвиняют в хищении более 5,4 млн грн на казармах

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 18:17
Фото: сбу

Чиновников Минобороны подозревают в хищении более 5,4 млн грн на строительстве казарм для украинских защитников в Николаевской области. 

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Офиса генерального прокурора 

Детали: По данным следствия, руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством организовали схему хищения более 5,4 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона, которые выделили еще в 2017 году.

СБУ сообщает, что руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой на выполнение ремонтно-строительных работ. 

Согласно подписанным документам подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях.

Соответствующие работы коммерсанты выполнили не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы "вывели в тень". 

Таким образом, казармы остались непригодными для проживания военнослужащих. Строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты хищения.

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Правоохранители провели обыски в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, которое сейчас является правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания 9 фигурантов в Киеве и Виннице, изъяв документацию с доказательствами.

 

Работнику отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

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Темы: МинобороныСБУпрокуратураВооруженные силы
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