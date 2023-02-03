Зеленский говорит, что РФ хочет забрать восток и покритиковал тех, кто расслабился в мирных городах

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия хочет реванша на конец февраля - начало весны, по словам президента, оккупанты хотят забрать восток Украины.

Источник: пресс-конференция по итогам саммита Украина-ЕС

У Зеленского спросили, к чему готовятся власти страны на конец февраля 2023 года и к чему готовиться украинцам.

Прямая речь: "К чему готовиться? Мы в процессе. Мы уже готовимся. Разведка и военные - мы считаем, что будет усиливаться давление на востоке государства.

Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Наша задача не дать такой возможности, не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы.

Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью, в направлении Лиман и тому подобное.

Наша устойчивость там также зависит от оружия и от мотивации".

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Детали: По словам президента, в начале вторжения мотивация и дух украинского общества были крепче.

В частности, было ощущение, что все украинское общество едино и находится в состоянии войны против врага, однако сейчас у Зеленского есть ощущение, что некоторые украинские города на отдыхе.

По его словам, это проявление слабости. Он призвал напомнить тем, кто "отдыхает" в Украине, что мы все на войне и вспомнить начало вторжения в феврале 2022 года.