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Зеленский журналистам: Объединитесь, напомните людям, что они на войне

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 17:58
Зеленский журналистам: Объединитесь, напомните людям, что они на войне
ВЛаДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский призвал украинских журналистов объединиться, чтобы укрепить дух людей и напомнить им, что война продолжается.

Источник: Интерфакс со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве

Прямая речь: "Хочу обратиться прежде всего к журналистам нашего государства. Вам нужно объединиться как можно быстрее, укрепить этот дух, напомнить тем, кто отдыхает, что мы все – на войне и напомнить, как это все начиналось. Всем нужно понимать, что они на войне. И она еще не закончилась".

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Детали: Президент подчеркнул, что стойкость украинских защитников зависит, в частности, от мотивации, которую дает дух внутри государства.

Прямая речь: "Дух и мотивация зависят от каждого из нас. Не надо обращать внимание на какие-то мелочи, а заниматься главным. Главный вопрос нашего государства – война.

Я считаю, что в самом начале войны дух был сильнее. Мы все были на войне. В местах, где не было оккупации. У нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они - на отдыхе. И я считаю, что это – слабость".

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Темы: ЗеленскийСМИмедиавойна
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