Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский журналистам: Объединитесь, напомните людям, что они на войне

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 февраля 2023, 18:58
ВЛаДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский призвал украинских журналистов объединиться, чтобы укрепить дух людей и напомнить им, что война продолжается.

Источник: Интерфакс со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве

Прямая речь: "Хочу обратиться прежде всего к журналистам нашего государства. Вам нужно объединиться как можно быстрее, укрепить этот дух, напомнить тем, кто отдыхает, что мы все – на войне и напомнить, как это все начиналось. Всем нужно понимать, что они на войне. И она еще не закончилась".

Детали: Президент подчеркнул, что стойкость украинских защитников зависит, в частности, от мотивации, которую дает дух внутри государства.

Прямая речь: "Дух и мотивация зависят от каждого из нас. Не надо обращать внимание на какие-то мелочи, а заниматься главным. Главный вопрос нашего государства – война.

Я считаю, что в самом начале войны дух был сильнее. Мы все были на войне. В местах, где не было оккупации. У нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они - на отдыхе. И я считаю, что это – слабость".

Читайте УП В Google News

Темы: ЗеленскийСМИмедиавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНа территории России действует группа украинских спецназовцев – СМИ

фотоУтренний обстрел Харькова: в одном из университетов серьезные разрушения

Путин в начале войны обещал не убивать Зеленского - экс-премьер Израиля

Резников может уйти из МО, на его место рассматривают Буданова - источники

обновленоРоссияне атаковали Харьков, есть "прилеты" в центре города - ОВА

Россия не способна вести "несколько крупных наступательных операций" – ISW

Все новости...
Зеленский
Зеленский говорит, что РФ хочет забрать восток и покритиковал тех, кто расслабился в мирных городах
Зеленский предлагает расширить полномочия глав военных администраций на Харьковщине и Херсонщине
Сдавать Бахмут никто не будет - Зеленский
Последние новости
16:23
Резников: Ожидаем наступлений, потому что февраль, а россияне любят символизм
16:11
Кипр выбирает нового президента, основная борьба между тремя кандидатами
16:08
Украина не будет наносить удары по России новыми дальнобойными снарядами от США - Резников
16:01
Малая приватизация: в феврале запланировано провести 50 аукционов
15:52
Глава Северной Осетии и пропагандисты попали под обстрел в Украине
15:45
фотоУкраинские полярники показали, как растут синеглазые бакланы
15:39
Во Львове умер гид и краевед Петр Радковец
15:33
Шольц: Путин не угрожал мне или Германии
15:16
фотоРоссияне утром обстреляли Херсон - горело здание лицея
14:56
Запрет завозить нефтепродукты в ЕС из России вступил в силу
Все новости...