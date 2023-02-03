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ЕС согласился помочь Украине создать международный суд для лидеров РФ

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 18:06

Европейский союз достиг единодушия о необходимости создать механизм наказания российской верхушки за преступление агрессии, но пока не дал согласие на создание в Гааге отдельного спецтрибунала.

Об этом говорится в итоговом документе саммита Украина-ЕС, комментируемый перевод которого публикует "Европейская правда".

Евросоюз, в частности, подчеркнул важность наказания представителей государства агрессора за совершенное ими в Украине.

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"Мы подчеркнули, что военные преступления и другие серьезные преступления, совершенные во время агрессивной войны России против Украины... являются грубым нарушением международного права. Мы подчеркнули нашу поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда. Россия и все исполнители и пособники будут привлечены к ответственности", - говорится в совместном заявлении за подписями президентов Украины, Еврокомиссии и Европейского совета.

Формулировки этого документа также были согласованы со всеми государствами-членами ЕС. Важно, что они дали отдельное согласие также за международное уголовное преследование за совершение преступления агрессии.

"Мы договорились продолжить совместную работу над обеспечением полной ответственности, в том числе путем создания соответствующего механизма для преступления агрессии, преследование которого представляет интерес для международного сообщества в целом", - говорится в документе.

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Преступление агрессии имеет особый вес, в частности, потому, что ответственными в его совершении является высшее военное и политическое руководство РФ. Украина подчеркнула, что предпочитает создание Специального трибунала по преступлению агрессии, но это заявление осталось односторонним.

В ЕС объясняют, что пока не пришли к согласию относительно деталей создания такого трибунала. Подробно о решении саммита читайте в публикации "От освобождения Крыма к пути в ЕС"

Смотрите также видеообъяснение: Главное с саммита Украина-ЕС

Темы: трибуналЕСРосcиясуд
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