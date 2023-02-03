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США объявили новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 19:24
ЗРК HAWK, фото из Defense Express

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,175 миллиарда долларов.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пат Райдер на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

"Сегодняшний пакет помощи включает критически важные системы противовоздушной защиты, которые помогут Украине защитить своих людей, а также бронированные машины и дополнительное оборудование, включая противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы и ракет для систем HIMARS", - сказал он.

В новый пакет войдут 250 единиц Javelin, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и минометные мины калибра 120 мм, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами.

Кроме того, в списке есть два зенитных ракетных комплекса среднего радиуса действия HAWK, 4 радара воздушной разведки, 20 контрабатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.

Обновлено: Позже глава Офиса президента Андрей Ермак поделился списком новой военной помощи от США.

В частности, Украина получит:

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  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • минометные снаряды калибра 120 мм;
  • 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами;
  • 181 машину с защитой от мин и засад MRAP;
  • 250 Javelin;
  • 2 тысячи противотанковых ракет;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • подрывные боеприпасы;
  • снаряжение для холодной погоды, шлемы и другое полевое оборудование.

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Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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