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США предоставят Украине дальнобойные снаряды GLSDB в рамках нового пакета помощи

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 19:01

Новый пакет военной помощи Украине будет включать дальнобойные снаряды, дальность действия которых составляет 150 километров.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пат Райдер на брифинге в Вашингтоне, пишет "Европейская правда".

Райдер подтвердил, что Украина получит малогабаритные высокоточные боеприпасы Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

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"В рамках пакета мы предоставим GLSDB Украине. Это даст им способность получить большую огневую дальность и позволит проводить операции по защите своей страны и вернуть свои суверенные территории, которые оккупировала Россия", - сказал Райдер.

Как известно, имеющиеся у украинских военных реактивные системы залпового огня HIMARS способны поражать цели на расстоянии около 80 километров.

В то же время в новом пакете отсутствуют ракеты ATACMS.

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Украина длительное время просит у США дальнобойные ракеты - в частности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров, обосновывая это тем, что имеющееся вооружение не позволяет уничтожать логистические узлы российских оккупационных войск на украинской территории.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,175 миллиарда долларов.

Темы: СШАоружиепомощь Украине
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