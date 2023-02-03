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Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 19:16
Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты
Фото из открытых источников

ЕС и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что в воскресенье вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

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"Вместе с "Большой семеркой" мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - отметила она. 

Ранее в пятницу шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

"Послы ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства в Twitter.

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Редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвик уточнил, что страны ЕС договорились о потолке цен в $100 на российский дизель и $45 на различные масла. 

Также, по его информации, страны-члены дали письменное обязательство о пересмотре предельной цены на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет $60.

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны, после чего объемы дохода России от продажи нефти начали падать. 

Темы: ЕСнефтьценыденьги
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